В Киеве ошибочно внесли снайперские соревнования детей в программу ко Дню Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В перечне мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы ошибочно появились соревнования по огневой подготовке среди учеников, их не должно было там быть. Об этом со ссылкой на данные департамента образования и науки сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Военно-спортивные соревнования по огневой подготовке среди учеников учебных заведений Киева были включены в перечень мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы ошибочно", - цитирует данные департамента пресс-служба.
Как отмечается, соревнования не посвящены празднованию в столице Дня Достоинства и Свободы и "были включены в перечень мероприятий к этим памятным датам ошибочно, поскольку третий этап соревнований частично приходится на ноябрь".
В департаменте отметили, что соревнования "Снайпер столицы" были начаты совместно с Киевским городским военным комиссариатом и Киевской городской организацией Общества содействия обороне Украины еще в 2005 году. И происходят уже 14 лет подряд традиционно в течение октября-декабря.
Соревнования посвящены Дню защитника Украины (14 октября) и Дню Вооруженных сил Украины (6 декабря) с целью военно-патриотического воспитания и популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта, добавили в КГГА.
Указано, что с вопросом проведения следующего этапа соревнований и их формата организаторы вскоре определятся.
Напомним, Президент подписал указ о праздновании в этом году Дня Достоинства и Свободы.