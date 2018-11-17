У Києві помилково внесли снайперські змагання дітей у програму до Дня Гідності

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У переліку заходів до Дня Гідності та Свободи помилково з'явилися змагання із вогневої підготовки серед учнів, їх не повинно було там бути. Про це з посиланням на дані департаменту освіти та науки повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.