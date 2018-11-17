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У Києві помилково внесли снайперські змагання дітей у програму до Дня Гідності

У Києві помилково внесли снайперські змагання дітей у програму до Дня Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У переліку заходів до Дня Гідності та Свободи помилково з'явилися змагання із вогневої підготовки серед учнів, їх не повинно було там бути. Про це з посиланням на дані департаменту освіти та науки повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

"Військово-спортивні змагання з вогневої підготовки серед учнів закладів освіти Києва були включені до переліку заходів до Дня Гідності і Свободи помилково", - цитує дані департаменту прес-служба.

Як зазначається, змагання не присвячені відзначенню у столиці Дня Гідності та Свободи і "були включені до переліку заходів до цих пам’ятних дат помилково, оскільки третій етап змагань частково припадає на листопад".

У департаменті вказали, що змагання "Снайпер столиці" були започатковані спільно з Київським міським військовим комісаріатом і Київською міською організацією Товариства сприяння обороні України ще у 2005 році. І відбуваються вже 14 років поспіль традиційно протягом жовтня-грудня.

Змагання присвячені до Дня захисника України (14 жовтня) і Дня Збройних сил України (6 грудня) з метою військово-патріотичного виховання та популяризації серед учнів спортивно-технічних і прикладних видів спорту, додали у КМДА.

Вказано, що з питанням проведення наступного етапу змагань і їхнього формату організатори невдовзі визначаться.

Нагадаємо, Президент підписав указ про відзначення цього року Дня Гідності та Свободи.

Українські Національні Новини

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