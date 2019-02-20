Епіфаній відслужив панахиду за Небесною сотнею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив молитву за героїв Небесної сотні у Михайлівському золотоверхому монастирі у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ПЦУ.
"Панахида за Небесною сотнею. Михайлівський золотоверхий монастир. Очолює молитву Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні єпископату і духовенства Української Церкви", - повідомили у ПЦУ.
На фото, оприлюднених Національним музеєм Революції Гідності, видно першу леді України Марину Порошенко та урядовців.
Як повідомляв УНН, 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної сотні.
20 лютого у Києві відбудеться низка заходів до Дня героїв Небесної сотні, зокрема, на Майдані Незалежності пройде захід "Промені Гідності над Майданом".