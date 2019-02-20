У столиці запалять Промені Гідності над Майданом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Києві в середу, 20 лютого, відбудеться низка заходів до Дня героїв Небесної сотні, зокрема, на Майдані Незалежності пройде захід "Промені Гідності над Майданом". Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений Українським інститутом національної пам'яті анонс.
Загалом до Дня героїв Небесної сотні заплановано:
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- Панахида за загиблими Героями Небесної Сотні
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Час: 20 лютого, 10:00
Місце: Михайлівський собор, вул. Трьохсвятительська, 6
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- Перформанс “Час згадати” в межах мистецького проекту "Сторожа"
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Час: 20 лютого, 12:00
Місце: Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану, Будинок профспілок, майдан Незалежності, 2, м. Київ
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- Музей Майдану презентує книжку і відеопроект про Небесну Сотню – презентація першого тому видання "Небесна Сотня. Життєписи" та серії відеороликів "Характери Гідності"
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Час: 20 лютого, 15:00
Місце: Київська міська державна адміністрація, колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ
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- "Свічка пам'яті" вшанування Героїв Небесної Сотні
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Час: 20 лютого, 17:00
Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, Київ
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- Промені Гідності над Майданом
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Час: 20 лютого, 18:00–18:30 спілкування з журналістами
О 18:30 запалення Променів Гідності
Місце: майдан Незалежності, алея Героїв Небесної Сотні, м. Київ
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- Триденна Пелюсткова Хода Вшанування Героїв Небесної Сотні
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20 лютого, 19:00
Початок біля стели на Майдані Незалежності
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- Театралізований концерт " Небесна сотня з нами"
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Час: 20 лютого, 19:00
Місце: Київський академічний театр українського фольклору “Берегиня”, вул. Івана Миколайчука, 3, м. Київ
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- "ШЛЯХ до Свободи" у Києві
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Час: 20 лютого, 19:00
Місце: Будинок звукозапису Українського радіо
Нагадаємо, 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної сотні.