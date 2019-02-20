У столиці запалять Промені Гідності над Майданом

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Києві в середу, 20 лютого, відбудеться низка заходів до Дня героїв Небесної сотні, зокрема, на Майдані Незалежності пройде захід "Промені Гідності над Майданом". Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений Українським інститутом національної пам'яті анонс.