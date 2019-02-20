В столице зажгут Лучи Достоинства над Майданом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве в среду, 20 февраля, состоится ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости пройдет мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом". Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованный Украинским институтом национальной памяти анонс.
В общем ко Дню героев Небесной сотни запланировано:
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- Панихида по погибшим Героям Небесной Сотни
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Время: 20 февраля, 10:00
Место: Михайловский собор, ул. Трехсвятительская, 6
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- Перформанс "Время вспомнить" в рамках художественного проекта "Сторожа"
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Время: 20 февраля, 12:00
Место: Информационно-выставочный центр Музея Майдана, Дом профсоюзов, площадь Независимости, 2, г. Киев
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- Музей Майдана представляет книгу и видеопроект о Небесной сотне - презентация первого тома издания "Небесная Сотня. Жизнеописания" и серии видеороликов "Характеры Достоинства"
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Время: 20 февраля, 15:00
Место: Киевская городская государственная администрация, колонный зал, ул. Крещатик, 36, г. Киев
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- "Свеча памяти" чествования Героев Небесной Сотни
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Время: 20 февраля, 17:00
Киевская городская государственная администрация, Колонный зал, ул. Крещатик, 36, г. Киев
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- Лучи Достоинства над Майданом
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Время: 20 февраля, 18:00-18: 30 общение с журналистами
В 18:30 засвечивание лучей Достоинства
Место: площадь Независимости, аллея Героев Небесной Сотни, г. Киев
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- Трехдневное Лепестковое Шествие Чествования Героев Небесной Сотни
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20 февраля, 19:00
Начало у стелы на Майдане Независимости
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- Театрализованный концерт "Небесная сотня с нами"
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Время: 20 февраля, 19:00
Место: Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня", ул. Ивана Миколайчука, 3, г. Киев
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- "ПУТЬ к свободе" в Киеве
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Время: 20 февраля, 19:00
Место: Дом звукозаписи Украинского радио
Напомним, 20 февраля Украина чтит память героев Небесной сотни.