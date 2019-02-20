В столице зажгут Лучи Достоинства над Майданом

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве в среду, 20 февраля, состоится ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости пройдет мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом". Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованный Украинским институтом национальной памяти анонс.