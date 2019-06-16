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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Епифаний поздравил христиан с Троицей

Киев • УНН

 • 9549 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава Православной церкви Украины Епифаний поздравил христиан с Днем святой Троицы. Соответствующий сообщение он сделал в Facebook, передает УНН.

Епифаний поздравил христиан с Троицей

"Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятнице, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!", - написал Епифаний в соцсети.

В день Святой Троицы он провел Божественную литургию. "Мы благодарны Господу, что сегодня имеем счастье молиться в своей родной, независимой, единой поместной Украинской Православной Церкви. Поэтому, в этот величественный и светлый праздник утверждаемся вместе в истинной вере и идем той дорогой, которой призвал идти Господь наш Иисус Христос, исповедуя единого в Троице прославлюваного Бога - Отца, Сына и Святого Духа", - добавил митрополит.

Напомним, сегодня, 16 июня, православные отмечают День святой Троицы, который в народе называют просто Троица.

Украинские Национальные Новости

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