Епифаний поздравил христиан с Троицей

"Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятнице, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!", - написал Епифаний в соцсети.



В день Святой Троицы он провел Божественную литургию. "Мы благодарны Господу, что сегодня имеем счастье молиться в своей родной, независимой, единой поместной Украинской Православной Церкви. Поэтому, в этот величественный и светлый праздник утверждаемся вместе в истинной вере и идем той дорогой, которой призвал идти Господь наш Иисус Христос, исповедуя единого в Троице прославлюваного Бога - Отца, Сына и Святого Духа", - добавил митрополит.



Напомним, сегодня, 16 июня, православные отмечают День святой Троицы, который в народе называют просто Троица.