Епіфаній привітав християн з Трійцею
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Очільник Православної церкви України Епіфаній привітав християн з Днем святої Трійці. Відповідний допис він зробив у Facebook, передає УНН.
"Вітаю всіх православних християн з одним із найбільших та найважливіших свят, яке наповнює благодатною радістю наші серця, – зі святою П’ятидесятницею, Днем Святої Трійці, Днем народження Церкви!", - написав Епіфаній в соцмережі.
У день Святої Трійці він провів Божественну літургію. "Ми вдячні Господу, що сьогодні маємо щастя молитися у своїй рідній, незалежній, єдиній помісній Українській Православній Церкві. Тож, у це величне та світле свято утверджуймося разом в істинній вірі та йдімо тією дорогою, якою закликав іти Господь наш Ісус Христос, сповідуючи єдиного у Трійці прославлюваного Бога – Отця, Сина і Святого Духа", - додав митрополит.
Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, православні відзначають День святої Трійці, який в народі називають просто Трійця.