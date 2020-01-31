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Эпидемия коронавируса: в Таиланде обнаружили первый случай заражения коронавирусом внутри страны

Киев • УНН

 • 12766 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Минимум в еще пяти человек в Таиланде обнаружен коронавирус, в том числе у одного человека, не ездившего в Китай. Об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения королевства, пишет УНН со ссылкой на издание Bangkok Post.

Эпидемия коронавируса: в Таиланде обнаружили первый случай заражения коронавирусом внутри страны

По информации газеты Khaosod, зараженный внутри страны гражданин Таиланда является водителем такси. Отмечается, что 13 человек, которые контактировали с таксистом, помещены в карантин. Вместе с тем остальные четверо новых пациентов — китайские туристы из провинции Хубэй. Таким образом, общее число подтвержденных в Таиланде случаев заражения коронавирусом достигло 19.

Ранее появилась информация о том, что двое местных водителей такси, которые подвозили китайских туристов, почувствовали себя плохо и были госпитализированы. По информации газеты Bangkok Post, путешественники прибыли в Таиланд до того, как правительство КНР приостановило все выездные поездки для своих граждан.

Напоминаем, Великобритания подтвердила первые два случая заражения.

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