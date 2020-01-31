Эпидемия коронавируса: в Таиланде обнаружили первый случай заражения коронавирусом внутри страны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Минимум в еще пяти человек в Таиланде обнаружен коронавирус, в том числе у одного человека, не ездившего в Китай. Об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения королевства, пишет УНН со ссылкой на издание Bangkok Post.
По информации газеты Khaosod, зараженный внутри страны гражданин Таиланда является водителем такси. Отмечается, что 13 человек, которые контактировали с таксистом, помещены в карантин. Вместе с тем остальные четверо новых пациентов — китайские туристы из провинции Хубэй. Таким образом, общее число подтвержденных в Таиланде случаев заражения коронавирусом достигло 19.
Ранее появилась информация о том, что двое местных водителей такси, которые подвозили китайских туристов, почувствовали себя плохо и были госпитализированы. По информации газеты Bangkok Post, путешественники прибыли в Таиланд до того, как правительство КНР приостановило все выездные поездки для своих граждан.
Напоминаем, Великобритания подтвердила первые два случая заражения.