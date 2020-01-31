Епідемія коронавірусу: у Таїланді виявили перший випадок зараження коронавірусом всередині країни
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Щонайменше у ще п’яти чоловік в Таїланді виявлено коронавірус, в тому числі в однієї людини, яка не їздила до Китаю. Про це повідомив в п’ятницю представник міністерства охорони здоров’я королівства, пише УНН з посиланням на видання Bangkok Post.
За інформацією газети Khaosod, заражений всередині країни громадянин Таїланду є водієм таксі. Відзначається, що 13 осіб, які контактували з таксистом, поміщені в карантин. Разом з тим інші четверо нових пацієнтів — китайські туристи з провінції Хубей. Таким чином, загальне число підтверджених в Таїланді випадків зараження коронавірусом досягло 19.
Раніше з’явилася інформація про те, що двоє місцевих водіїв таксі, які підвозили китайських туристів, відчули себе погано і були госпіталізовані. За інформацією газети Bangkok Post, мандрівники прибули до Таїланду до того, як уряд КНР призупинив всі виїзні поїздки для своїх громадян.
Нагадуємо, Велика Британія підтвердила перші два випадки зараження.