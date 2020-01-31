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Епідемія коронавірусу: Велика Британія підтвердила перші два випадки зараження

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Два перші випадки інфікування коронавірусом нового типу зафіксовані в Великій Британії. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в п’ятницю головним санітарним лікарем Англії Крісом Вітті, пише УНН з посиланням на Sky News.

Епідемія коронавірусу: Велика Британія підтвердила перші два випадки зараження

“Ми можемо підтвердити, що аналізи двох пацієнтів в Англії, які є членами однієї сім’ї, дали позитивний результат”, — заявив він.

“Пацієнти отримують допомогу фахівців NHS (Національна система охорони здоров’я Великої Британії), і ми використовуємо перевірені і пройшли тести процедури з контролю за інфекцією для того, щоб уникнути подальшого поширення вірусу”, — додав Вітт. Про особу інфікованих нічого не повідомляється.

Раніше влада королівства перевірили понад 130 осіб на наявність коронавірусу нового типу, проте всі аналізи до сьогоднішнього дня виявлялися негативними.

О 13:00 (15:00 за київським часом) у Великій Британії повинен приземлитися літак, який вивіз 110 осіб (83 британських підданих і 27 громадян інших європейських держав) з китайського міста Ухань, де стався спалах пневмонії, викликаної вірусом 2019-nCoV. Прибулі люди будуть поміщені на двотижневий карантин. З огляду на те, що в Ухані продовжують залишатися понад сто британських громадян, влада не виключає, що доведеться організувати ще один чартерний рейс.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

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