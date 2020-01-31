Эпидемия коронавируса: Великобритания подтвердила первые два случая заражения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу главным санитарным врачом Англии Крисом Уитти, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
“Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии, которые являются членами одной семьи, дали положительный результат”, — заявил он.
“Пациенты получают помощь специалистов NHS (Национальная система здравоохранения Великобритании), и мы используем проверенные и прошедшие тесты процедуры по контролю за инфекцией для того, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса”, — добавил Уитти. О личности инфицированных ничего не сообщается.
Ранее власти королевства проверили более 130 человек на наличие коронавируса нового типа, однако все анализы до сегодняшнего дня оказывались отрицательными.
В 13:00 (15:00 по киевскому времени) в Великобритании должен приземлиться самолет, который вывез 110 человек (83 британских подданных и 27 граждан других европейских государств) из китайского города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Прибывшие люди будут помещены на двухнедельный карантин. Учитывая то, что в Ухане продолжают оставаться более ста британских граждан, власти не исключают, что придется организовать еще один чартерный рейс.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира готовиться к противодействию новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.