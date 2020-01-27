Эпидемия коронавируса: мэр Уханя готов уйти в отставку, если карантин будет неудачным

“Главное, чтобы эти меры были эффективны при борьбе с распространением вируса, обеспечивали безопасность людей, — объяснил он. — Поскольку мы блокировали въезд и выезд, ответственность за это решение лежит на нас. И если (центральное правительство) скажет, что народные массы недовольны, мы (с секретарем парткома Уханя Ма Гоцяном) готовы уйти в отставку”.

Чжоу Сяньван признал, что на раннем этапе вспышки коронавируса данные об инфекции оглашались недостаточно оперативно.

“Информация распространялась не своевременно, но я надеюсь, что вы войдете в мое положение: это инфекционная болезнь. Согласно соответствующему закону, такие данные должны оглашаться мной, руководителем местной власти, только после того, как я буду уполномочен (центральным правительством)”, — пояснил он.

Добавим, что в городе Ухань за 15 дней построят вторую больницу для пациентов с эпидемией.