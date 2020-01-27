Епідемія коронавірусу: мер Уханя готовий піти у відставку, якщо карантин буде невдалим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Мер Уханя Чжоу Сяньван висловив готовність піти у відставку в разі, якщо в ході боротьби з пневмонією нового типу його заходи щодо закриття в’їзду в місто і виїзду з нього викличуть невдоволення. Про це він заявив у понеділок в інтерв’ю Центральному телебаченню Китаю, пише УНН з посиланням також на видання South China Morning Post.
“Головне, щоб ці заходи були ефективні при боротьбі з поширенням вірусу, забезпечували безпеку людей, — пояснив він. — Оскільки ми блокували в’їзд і виїзд, відповідальність за це рішення лежить на нас. І якщо (центральний уряд) скаже, що народні маси незадоволені , ми (з секретарем парткому Уханя Ма Гоцяном) готові піти у відставку”.
Чжоу Сяньван визнав, що на ранньому етапі спалаху коронавірусу дані про інфекції оголошувалися недостатньо оперативно.
“Інформація була задіяна не своєчасно, але я сподіваюся, що ви ввійдете в моє становище: це інфекційна хвороба. Згідно з відповідним законом, такі дані повинні оголошуватися мною, керівником місцевої влади, тільки після того, як я буду уповноважений (центральним урядом)”, — пояснив він.
Додамо, що у місті Ухань за 15 днів побудують другу лікарню для пацієнтів з епідемією.