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Епідемія коронавірусу: у місті Ухань за 15 днів побудують другу лікарню для пацієнтів з епідемією

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Друга спеціалізована лікарня для розміщення хворих на пневмонію, викликану коронавірусом нового типу 2019-nCoV, буде побудована в місті Ухань (провінція Хубей, Центральний Китай), де вперше відбувся спалах захворювання. Про це в суботу повідомила газета “Женьмінь жибао”, пише УНН.

Епідемія коронавірусу: у місті Ухань за 15 днів побудують другу лікарню для пацієнтів з епідемією

За її даними, госпіталь буде зведений на березі озера Чжіінь, яке, як уточнює газета, не є джерелом води для населеного пункту. Як передає “Женьмінь жибао”, будівництво лікарні і утилізація медичних відходів не матимуть негативного ефекту на екологію регіону. Повідомляється, що госпіталь буде розрахований на 1,3 тисячі місць.

24 січня екстрений штаб по боротьбі з поширенням захворювання повідомив про початок будівництва в Ухані першої лікарні для заражених пневмонією нового типу. Медичний заклад на тисячу ліжок буде зведено в західному районі міста. Його площа складе близько 25 тисяч кв. м, що можна порівняти з розмірами лікарні Сяотаншань, побудованої в 2003 році в передмісті Пекіна для лікування гострого респіраторного синдрому (ТОРС, або SARS, також відомий як атипова пневмонія). Будівництво госпіталю планується завершити на початку лютого.

Як повідомив в суботу Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР, кількість летальних випадків від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, в Китаї зросла до 41. Кількість тих, хто зразилися збільшилася до 1287, стан 237 оцінюється як важкий. У тісному контакті з пацієнтами перебували 15 197 осіб, з них 1230 вже пройшли перевірку, 13 967 знаходяться під медичним наглядом.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC

— People's Daily, China (@PDChina) January 24, 2020

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