Эпидемия коронавируса: в городе Ухань за 15 дней построят вторую больницу для пациентов с епидемиею
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Вторая специализированная больница для размещения больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, будет построена в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где впервые произошло возгорание заболевания. Об этом в субботу сообщила газета “Жэньминь жибао”, пишет УНН.
По ее данным, госпиталь будет возведен на берегу озера Чжиинь, которое, как уточняет газета, не является источником воды для населенного пункта. Как передает "Жэньминь жибао", строительство больницы и утилизация медицинских отходов без негативного эффекта на экологию региона. Сообщается, что госпиталь будет рассчитан на 1,3 тысячи мест.
24 января экстренный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил о начале строительства в Ухане первой больницы для зараженных пневмонией нового типа. Медицинское учреждение на тысячу коек будет возведено в западном районе города. Его площадь составит около 25 тысяч кв. м, что сравнимо с размерами больницы Сяотаншань, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, также известен как атипичная пневмония). Строительство госпиталя планируется завершить в начале февраля.
Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.
Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with # nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC- People's Daily, China (@PDChina) January 24, 2020