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Эпидемия коронавируса: в городе Ухань за 15 дней построят вторую больницу для пациентов с епидемиею

Киев • УНН

 • 16624 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Вторая специализированная больница для размещения больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, будет построена в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где впервые произошло возгорание заболевания. Об этом в субботу сообщила газета “Жэньминь жибао”, пишет УНН.

Эпидемия коронавируса: в городе Ухань за 15 дней построят вторую больницу для пациентов с епидемиею

По ее данным, госпиталь будет возведен на берегу озера Чжиинь, которое, как уточняет газета, не является источником воды для населенного пункта. Как передает "Жэньминь жибао", строительство больницы и утилизация медицинских отходов без негативного эффекта на экологию региона. Сообщается, что госпиталь будет рассчитан на 1,3 тысячи мест.

24 января экстренный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил о начале строительства в Ухане первой больницы для зараженных пневмонией нового типа. Медицинское учреждение на тысячу коек будет возведено в западном районе города. Его площадь составит около 25 тысяч кв. м, что сравнимо с размерами больницы Сяотаншань, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, также известен как атипичная пневмония). Строительство госпиталя планируется завершить в начале февраля.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with # nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC

- People's Daily, China (@PDChina) January 24, 2020

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