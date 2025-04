Эпидемия коронавируса: в городе Ухань за 15 дней построят вторую больницу для пациентов с епидемиею

По ее данным, госпиталь будет возведен на берегу озера Чжиинь, которое, как уточняет газета, не является источником воды для населенного пункта. Как передает "Жэньминь жибао", строительство больницы и утилизация медицинских отходов без негативного эффекта на экологию региона. Сообщается, что госпиталь будет рассчитан на 1,3 тысячи мест.

24 января экстренный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил о начале строительства в Ухане первой больницы для зараженных пневмонией нового типа. Медицинское учреждение на тысячу коек будет возведено в западном районе города. Его площадь составит около 25 тысяч кв. м, что сравнимо с размерами больницы Сяотаншань, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, также известен как атипичная пневмония). Строительство госпиталя планируется завершить в начале февраля.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with # nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC

