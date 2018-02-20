Эпидемия АЧС продолжается: зафиксировано еще две новые вспышки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Очередные случаи вспышек африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в Николаевской и Донецкой областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Отмечается, что на территории свалки у поселка Врадиевка (Николаевская обл.) было найдено 4 трупа домашних свиней. Впоследствии, на территории одного из охотничьих угодий было проведено отстрел диких кабанов.
"Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области на обочине трассы "Павловка - Новомайорское" в шести километрах от с. Павловка (Марьинский район) были обнаружены три трупа домашних свиней", - сообщили в Госпродпотребслужбы. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.
Напомним, в Украине сокращается поголовье свиней. Связано это с эпидемией АЧС, которую уже третий год подряд уполномоченные контролирующие органы страны не в состоянии локализовать и преодолеть.
В сельскохозяйственной организации при ООН (FAO) тем временем заявили, что выяснить степень распространения африканской чумы у нас невозможно из-за ограниченного потенциала официальных украинских ветслужб быстро выявлять и подтверждать заболевания.
Напомним, в этом году Кабмин выделил на борьбу с АЧС сотни миллионов. И это несмотря на то, что в предыдущие годы Госпродпотребслужба очень неэффективно использовала бюджетные средства.
Как сообщил нардеп Тригубенко, ведомство в течение 2016-2017 годов потратило более 3 млн грн нецелесообразно.