Епідемія АЧС триває: зафіксовано ще два нових спалахи

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Чергові випадки спалахів африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовано у Миколаївській та Донецькій областях. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

Зазначається, що на території сміттєзвалища біля селища Врадіївка (Миколаївщина) було знайдено 4 трупи домашніх свиней. Згодом, на території одного із мисливських угідь було проведено відстріл диких кабанів.

“Крім того, відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, на узбіччі траси "Павлівка – Новомайорське" за шість кілометрів від с. Павлівка (Мар’їнський район) було виявлено три трупи домашніх свиней”, — повідомили у Держпродспоживслужбі. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

Нагадаємо, в Україні скорочується поголів’я свиней. Пов’язано це з епідемією АЧС, яку вже третій рік поспіль уповноважені контролюючі органи країни не в змозі локалізувати і подолати.

У сільськогосподарській організації при ООН (FAO) тим часом заявили, що з’ясувати ступінь поширення африканської чуми у нас неможливо через обмежений потенціал офіційних українських ветслужб швидко виявляти і підтверджувати захворювання.

Нагадаємо, цього року Кабмін виділив на боротьбу з АЧС сотні мільйонів. І це незважаючи на те, що в попередні роки Держпродспоживслужба дуже неефективно використала бюджетні кошти.

Як повідомив нардеп Тригубенко, відомство протягом 2016-2017 років витратило понад 3 млн грн недоцільно.

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