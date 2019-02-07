Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Энергопотребление в Украине на сегодня составляет 200 кВт на квадратный метр, тогда как в европейских странах этот показатель на уровне - 50, 60, 80. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на его пресс-службу.
"Сегодня энергопотребление в Украине - 200 кВт на квадратный метр, тогда как в европейских странах этот показатель на уровне - 50, 60, 80. У 18 млрд кубов газа ежегодно потребляет жилой сектор! Поэтому, мы разработали маршрутную карту по монетизации субсидий, которая предусматривала два этапа. В прошлом году мы перешли на монетизацию на уровне предприятий-поставщиков услуг. На этот год было запланировано монетизацию на уровне домохозяйств, которая сейчас стартовала", - отметил он.
Говоря о причинах этого, Зубко отметил, что важным для правительства является то, чтобы потребитель сам управлял своими средствами, и управлял своей энергоэффективностью. "Никто не будет отрицать, что субсидия, которая представляла собой виртуальные клиринговые расчеты - на практике была тормозом энергоэффективности. Ведь люди, которые ее получали, не были заинтересованы во внедрении энергоэффективности и соответственно экономии", - отметил вице-премьер.
Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина переходит на систему, когда субсидиант будет четко понимать, что он получает субсидии по социальным нормативам потребления.
"Человек, который потребляет меньше газа и соответственно платит меньше, может эти средства инвестировать в энергоэффективность и в дальнейшем экономить еще больше собственных средств. Поэтому, по моему мнению, монетизация субсидий, это стимул и мотивация людей к внедрению энергоэффективности", - отметил Зубко.
Как отмечается, на сегодня практически 4 млн домохозяйств нуждаются в помощи от государства. Из них 69,9% - это люди пенсионного возраста.
Напомним, 6 февраля Президент Петр Порошенко заявил о задачах в ближайшие 5 лет обеспечить энергетическую независимость Украины и отказаться от импортного газа.