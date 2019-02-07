Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у Європі - Зубко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Енергоспоживання в Україні на сьогодні становить 200 кВт на один квадратний метр, тоді як в європейських країнах цей показник на рівні - 50, 60, 80. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на його прес-службу.

"Сьогодні енергоспоживання в Україні - 200 кВт на один квадратний метр, тоді як в європейських країнах цей показник на рівні - 50, 60, 80. Біля 18 млрд кубів газу щорічно споживає житловий сектор! Тож, ми розробили маршрутну карту щодо монетизації субсидій, яка передбачала два етапи. У минулому році ми перейшли на монетизацію на рівні підприємств-постачальників послуг. На цей рік було заплановано монетизацію на рівні домогосподарств, яка зараз стартувала", - зазначив він.

Говорячи про причини цього, Зубко зазначив, що важливим для уряду є те, щоб споживач сам управляв своїми коштами, і управляв своєю енергоефективністю. "Ніхто не буде заперечувати, що субсидія, яка являла собою віртуальні клірингові розрахунки — на практиці була гальмом енергоефективності. Адже люди, які її отримували, не були зацікавлені у впровадженні енергоефективності і відповідно економії", - зазначив віце-прем'єр.

Урядовець підкреслив, що наразі Україна переходить на систему, коли субсидіант буде чітко розуміти, що він отримує субсидії за соціальними нормативами споживання.

"Людина, яка споживає менше газу і відповідно сплачує менше, може ці кошти інвестувати в енергоефективність і надалі економити ще більше власних коштів. Тож, на мою думку, монетизація субсидій, це стимул і мотивація людей до впровадження енергоефективності", - відзначив Зубко.

Як зазначається, на сьогодні практично 4 млн домогосподарств потребують допомоги від держави. З них 69,9% — це люди пенсійного віку.

Нагадаємо, 6 лютого Президент Петро Порошенко заявив про завдання за найближчі 5 років забезпечити енергетичну незалежність України і відмовитися від імпортного газу.

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