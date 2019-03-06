Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По состоянию на 6 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 10-е сутки текущего ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 102-е сутки среднего планового ремонта. 6 марта 2019 в 00:01 энергоблок № 2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 900 МВт, РАЭС - 2350 МВт, ЮУАЭС - 2 980 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в сообщении.
По данным "Энергоатома", за минувшие сутки, 5 марта, станциями произведено 265,39 мл кВт-ч электроэнергии.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 14,48 млн кВт-ч электроэнергии.
В ведомстве уверяют, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Как сообщал УНН, энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключен к энергосети после проведения капитального планового ремонта.
Напомним, по состоянию на 4 марта в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.