Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Станом на 4 березня в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“4 березня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків. На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 8-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 100-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 800 МВт, РАЕС — 2 710 МВт, ЮУАЕС — 2 670 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.
За даними “Енергоатому”, минулої доби, 3 березня, станціями вироблено 271,26 млн кВт-г електроенергії.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,8 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 25 лютого, енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі.