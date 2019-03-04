Енергосистема України працює без двох атомних блоків

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Станом на 4 березня в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.

“4 березня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків. На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 8-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 100-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 800 МВт, РАЕС — 2 710 МВт, ЮУАЕС — 2 670 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.

За даними “Енергоатому”, минулої доби, 3 березня, станціями вироблено 271,26 млн кВт-г електроенергії.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,8 млн кВт-г електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 25 лютого, енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі.

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