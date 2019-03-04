Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. По состоянию на 4 марта в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"4 марта на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 8-е сутки текущего ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 100-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 800 МВт, РАЭС - 2710 МВт, ЮУАЭС - 2 670 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в сообщении.
По данным "Энергоатома", за минувшие сутки, 3 марта, станциями произведено 271,26 млн кВт-ч электроэнергии.
Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,8 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 25 февраля, энергоблок № 3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети.