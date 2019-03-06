Енергосистема України працює без трьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на 6 березня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 10-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 102-а доба середнього планового ремонту. 6 березня 2019 року о 00:01 енергоблок № 2 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення капітального планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 900 МВт, РАЕС — 2 350 МВт, ЮУАЕС — 2 980 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.
За даними “Енергоатому”, минулої доби, 5 березня, станціями вироблено 265,39 млн кВт-г електроенергії.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 14,48 млн кВт-г електроенергії.
У відомстві запевняють, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Як повідомляв УНН, Енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення капітального планового ремонту.
Нагадаємо, станом на 4 березня в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.