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Енергосистема України працює без трьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на 6 березня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.

“На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 10-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 102-а доба середнього планового ремонту. 6 березня 2019 року о 00:01 енергоблок № 2 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення капітального планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 900 МВт, РАЕС — 2 350 МВт, ЮУАЕС — 2 980 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.

За даними “Енергоатому”, минулої доби, 5 березня, станціями вироблено 265,39 млн кВт-г електроенергії.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 14,48 млн кВт-г електроенергії.

У відомстві запевняють, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Як повідомляв УНН, Енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення капітального планового ремонту.

Нагадаємо, станом на 4 березня в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.

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