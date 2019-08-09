Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 9 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 191,89 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"9 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 150-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 68-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 77-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 86-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 258-е сутки среднего планового ремонта.
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- 9 августа 2019 в 00:01 энергоблок №4 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 880 МВт.
"За прошедшие сутки, 8 августа, станциями выработано 191,89 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС, как указано, - в пределах нормы.
Напомним, 7 августа АЭС было произведено 195,15 млн кВт-ч электроэнергии.