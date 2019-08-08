Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Станом на 8 серпня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 195,15 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"8 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 149-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 67-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 76-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 85-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 257-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 870 МВт, РАЕС – 1 510 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 880 МВт.
"Минулої доби, 7 серпня, станціями вироблено 195,15 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС, за даними компанії, ‒ у межах норми.
Нагадаємо, "Енергоатом" наростив збут електроенергії на 12,2%.