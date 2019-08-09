Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станом на 9 серпня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 191,89 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"9 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 150-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 68-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 77-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 86-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 258-а доба середнього планового ремонту.
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- 9 серпня 2019 року о 00:01 енергоблок №4 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 780 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 880 МВт.
"Минулої доби, 8 серпня, станціями вироблено 191,89 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС, як вказано, ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 7 серпня АЕС було вироблено 195,15 млн кВт-г електроенергії.