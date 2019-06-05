Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. По состоянию на 5 июня в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"5 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 85-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 3-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 79-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 21-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 192-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, УАЕС - 945 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.
"За прошедшие сутки, 4 июня, станциями выработано 183,37 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Так, суточная генерация электроэнергии на АЭС выросла на 2% по сравнению с предыдущими сутками, когда атомными станциями было произведено 179,76 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы, отметили в компании.