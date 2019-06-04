Українські АЕС за добу виробили 179,76 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. За минулу добу, 3 червня, атомними станціями вироблено 179,76 млн кВт-г електроенергії, що на 3,37% менше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 3 червня, станціями вироблено 179,76 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у компанії.
При цьому 4 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 84-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 2-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 11-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 78-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 20-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 192-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 1 800 МВт, УАЕС – 950 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 2 червня українськими АЕС було вироблено 186,02 млн кВт-г електроенергії.