Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Станом на 3 червня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"3 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 83-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 10-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 77-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 19-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 191-а доба середнього планового ремонту.
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- 3 червня 2019 року о 00:01 енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 650 МВт, РАЕС – 1 810 МВт, ЮУАЕС – 955 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.
"Минулої доби, 2 червня, станціями вироблено 186,02 млн кВт-г електроенергії", - додали в НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, заборгованість "Енергоатома" на початок року скоротилась до 168 млн грн.