Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По состоянию на 3 июня в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"3 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 83-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 10-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 77-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 19-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 191-е сутки среднего планового ремонта.
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- 3 июня 2019 в 00:01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 650 МВт, РАЭС - 1 810 МВт, ЮУАЭС - 955 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.
"За прошедшие сутки, 2 июня, станциями выработано 186,02 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, задолженность "Энергоатома" на начало года сократилась до 168 млн грн.