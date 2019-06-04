Украинские АЭС за сутки выработали 179,76 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. За минувшие сутки, 3 июня, атомными станциями выработано 179,76 млн кВт-ч электроэнергии, что на 3,37% меньше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 3 июня, станциями выработано 179,76 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.
При этом 4 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 84-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 2-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 78-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 20-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 192-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, УАЕС - 950 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 2 июня Украинской АЭС было произведено 186,02 млн кВт-ч электроэнергии.