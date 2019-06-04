Украинские АЭС за сутки выработали 179,76 млн кВт-ч электроэнергии

"За прошедшие сутки, 3 июня, станциями выработано 179,76 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

При этом 4 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 84-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 2-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 78-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 20-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 192-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, УАЕС - 950 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 2 июня Украинской АЭС было произведено 186,02 млн кВт-ч электроэнергии.