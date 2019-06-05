Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Станом на 5 червня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"5 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 85-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 3-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 12-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 79-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 21-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 192-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 1 800 МВт, УАЕС – 945 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.
"Минулої доби, 4 червня, станціями вироблено 183,37 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Так, добова генерація електроенергії на АЕС зросла на 2% у порівнянні з попередньою добою, коли атомними станціями було вироблено 179,76 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми, зазначили у компанії.