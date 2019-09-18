Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"17 сентября атомными станциями произведено 204,28 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в компании.

Также сообщается, что 18 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 108-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 126-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 298-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 670 МВт, РАЭС - 1 785 МВт, ЮУАЭС - 1 015 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 16 сентября АЭС произведено 204,64 млн кВт-ч электроэнергии.