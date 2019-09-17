Українська енергосистема продовжує роботу без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 204,64 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"17 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 107-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 40-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 20-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 125-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 297-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 670 МВт, РАЕС – 1 785 МВт, ЮУАЕС – 1 015 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
"Минулої доби, 16 вересня, станціями вироблено 204,64 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 15 вересня атомними станціями було вироблено 204,96 млн кВт-г електроенергії.