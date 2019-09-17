Украинская энергосистема продолжает работу без пяти атомных блоков

"17 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 107-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 40-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 125-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 297-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 670 МВт, РАЭС - 1 785 МВт, ЮУАЭС - 1 015 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

"За прошедшие сутки, 16 сентября, станциями произведено 204,64 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 15 сентября атомными станциями было произведено 204,96 млн кВт-ч электроэнергии.