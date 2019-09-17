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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 70195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113025 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104837 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111666 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинская энергосистема продолжает работу без пяти атомных блоков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 204,64 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"17 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 107-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 40-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 125-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 297-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 670 МВт, РАЭС - 1 785 МВт, ЮУАЭС - 1 015 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

"За прошедшие сутки, 16 сентября, станциями произведено 204,64 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 15 сентября атомными станциями было произведено 204,96 млн кВт-ч электроэнергии.

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