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Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. По состоянию на 18 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 202,24 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"18 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в компании.

В частности:

  • На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 98-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 16-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 34-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 206-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 1770 МВт, ЮУАЭС - 1800 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

"За прошедшие сутки, 17 июня, станциями произведено 202,24 кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 13 июня, в предыдущие отчетные сутки, АЭС было произведено 186,84 млн кВт-ч электроэнергии.

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