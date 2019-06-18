Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"18 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в компании.

В частности:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 98-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 16-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 34-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 206-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 1770 МВт, ЮУАЭС - 1800 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

"За прошедшие сутки, 17 июня, станциями произведено 202,24 кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 13 июня, в предыдущие отчетные сутки, АЭС было произведено 186,84 млн кВт-ч электроэнергии.