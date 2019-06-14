Українські АЕС наростили добове виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Українські атомні електростанції за минулу добу виробили 186,84 млн кВт/г електроенергії, що на 4,7% більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 13 червня, станціями вироблено 186,84млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.
Сьогодні, 14 червня, на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 94-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 12-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 21-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 30-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 202-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1765 МВт, ЮУАЕС – 1180 МВт, ХАЕС – 995 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 12 червня українськими АЕС було вироблено 178,45 млн кВт-г електроенергії.