Украинская АЭС увеличили суточное производство электроэнергии

"За прошедшие сутки, 13 июня, станциями выработано 186,84млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.

Сегодня, 14 июня, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 94-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 30-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 202-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 1765 МВт, ЮУАЭС - 1180 МВт, ХАЭС - 995 МВт.



Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 12 июня украинскими АЭС было произведено 178,45 млн кВт-ч электроэнергии.