Украинская АЭС увеличили суточное производство электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинские атомные электростанции за минувшие сутки произвели 186,84 млн кВт/г электроэнергии, что на 4,7% больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 13 июня, станциями выработано 186,84млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.
Сегодня, 14 июня, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 94-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 30-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 202-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 1765 МВт, ЮУАЭС - 1180 МВт, ХАЭС - 995 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 12 июня украинскими АЭС было произведено 178,45 млн кВт-ч электроэнергии.