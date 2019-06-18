Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Станом на 18 червня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 202,24 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"18 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 98-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 16-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 25-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 34-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 206-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1770 МВт, ЮУАЕС – 1800 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
"Минулої доби, 17 червня, станціями вироблено 202,24 кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 13 червня, у попередню звітну добу, АЕС було вироблено 186,84 млн кВт-г електроенергії.