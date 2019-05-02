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Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 15006 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. По состоянию на 2 мая в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 51-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 57-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 45-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 159-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, за минувшие сутки, 1 мая, станциями выработано 221,80 млн кВт-ч электроэнергии.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 960 МВт, РАЭС - 2590 МВт, ЮУАЭС - 1 985 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как сообщал УНН, 1 мая, в 22:30 турбогенератор ТГ-4 энергоблока № 2 РАЭС подключен к сети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, который длился с 6 марта 2019 года.

Во вторник, 1 мая, в 21:01 энергоблок № 3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля.

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