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Енергоблок №3 Рівненської АЕС ввімкнено у мережу після пожежі

Енергоблок №3 Рівненської АЕС ввімкнено у мережу після пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У вівторок о 21:01 енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення 29 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр РАЕС.

Наразі проводиться поступове підвищення потужності блоку у відповідності до Регламенту.

Станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Проводяться пускові операції. Усі роботи виконуються згідно з графіком.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС в понеділок увечері сталося загоряння трансформатора.

Українські Національні Новини

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