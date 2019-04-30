Енергоблок №3 Рівненської АЕС ввімкнено у мережу після пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У вівторок о 21:01 енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення 29 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр РАЕС.
Наразі проводиться поступове підвищення потужності блоку у відповідності до Регламенту.
Станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Проводяться пускові операції. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Нагадаємо, на Рівненській АЕС в понеділок увечері сталося загоряння трансформатора.