Энергоблок №3 Ровенской АЭС включен в сеть после пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Во вторник в 21:01 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр РАЭС.
В настоящее время проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с Регламентом.
По состоянию на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
На энергоблоке №2 (ВВЭР-440) продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт. Проводятся пусковые операции. Все работы выполняются согласно графика.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Напомним, на Ровенской АЭС в понедельник вечером произошло возгорание трансформатора.