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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110095 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111214 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137880 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114397 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139602 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144902 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергоблок №3 Ровенской АЭС включен в сеть после пожара

Энергоблок №3 Ровенской АЭС включен в сеть после пожара

Киев  •  УНН

 • 9003 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Во вторник в 21:01 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр РАЭС.

В настоящее время проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с Регламентом.

По состоянию на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

На энергоблоке №2 (ВВЭР-440) продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт. Проводятся пусковые операции. Все работы выполняются согласно графика.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, на Ровенской АЭС в понедельник вечером произошло возгорание трансформатора.

Украинские Национальные Новости

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