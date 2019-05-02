Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Станом на 2 травня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 51-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 57-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 45-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 159-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, 1 травня, станціями вироблено 221,80 млн кВт-г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 960 МВт, РАЕС — 2 590 МВт, ЮУАЕС — 1 985 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Як повідомляв УНН,1 травня, о 22:30 турбогенератор ТГ-4 енергоблоку № 2 РАЕС підключено до мережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту, який тривав з 6 березня 2019 року.
У вівторок, 1 травня, о 21:01 енергоблок № 3 РАЕС (ВВЕР-1000) ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення 29 квітня.