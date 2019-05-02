На РАЕС до мережі підключили усі енергоблоки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора, 1 травня, о 22:30 турбогенератор ТГ-4 енергоблоку №2 РАЕС підключено до мережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту, який тривав з 6 березня 2019 року. Про це УНН повідомили у прес-службі електростанції.
“Станом на 8 годину 2 травня у роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 2590 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає”, — йдеться у повідомленні.
За минулу добу та з початку місяця енергоблоками РАЕС вироблено 54,8 млн кВт год електроенергії, з початку року — 7 млрд 21,7 млн кВт год електроенергії.
На РАЕС запевнили, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на електростанції і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Нагадаємо, 30 квітня 2019 року о 21:01 енергоблок № 3 РАЕС ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення 29 квітня. Як повідомляв УНН, на Рівненській АЕС в 29 квітня ввечері сталося загоряння трансформатора.