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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109268 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111994 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113001 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114853 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139889 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144934 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130333 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130369 просмотра

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На РАЭС к сети подключили все энергоблоки

На РАЭС к сети подключили все энергоблоки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера, 1 мая, в 22:30 турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 РАЭС подключен к сети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, который длился с 6 марта 2019 года. Об этом  УНН сообщили в пресс-службе электростанции.

"По состоянию на 8 часов 2 мая в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2590 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки и с начала месяца энергоблоками РАЭС произведено 54,8 млн кВт ч электроэнергии, с начала года - 54,8 млн кВт год електроенергії, з початку року — 7 млрд 21,7 млн кВт ч электроэнергии.

На РАЭС заверили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на электростанции и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 30 апреля 2019 в 21:01 энергоблок №3 РАЭС включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. Как сообщал УНН, на Ровенской АЭС в 29 апреля вечером произошло возгорание трансформатора.

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