На РАЭС к сети подключили все энергоблоки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера, 1 мая, в 22:30 турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 РАЭС подключен к сети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, который длился с 6 марта 2019 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе электростанции.
"По состоянию на 8 часов 2 мая в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2590 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки и с начала месяца энергоблоками РАЭС произведено 54,8 млн кВт ч электроэнергии, с начала года - 54,8 млн кВт год електроенергії, з початку року — 7 млрд 21,7 млн кВт ч электроэнергии.
На РАЭС заверили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на электростанции и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Напомним, 30 апреля 2019 в 21:01 энергоблок №3 РАЭС включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. Как сообщал УНН, на Ровенской АЭС в 29 апреля вечером произошло возгорание трансформатора.