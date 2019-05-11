Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. По состоянию на 11 мая в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 60-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 66-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 54-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 168-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки, 10 мая, станциями выработано 233,92 млн кВт-ч электроэнергии.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 950 МВт, РАЭС - 2800 МВт, ЮУАЭС - 1 980 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 1 мая, в 22:30 турбогенератор ТГ-4 энергоблока № 2 РАЭС подключен к сети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, который длился с 6 марта 2019 года.