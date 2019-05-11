Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Станом на 11 травня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 60-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 66-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 54-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 168-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, 10 травня, станціями вироблено 233,92 млн кВт-г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 950 МВт, РАЕС — 2 800 МВт, ЮУАЕС — 1 980 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 1 травня, о 22:30 турбогенератор ТГ-4 енергоблоку № 2 РАЕС підключено до мережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту, який тривав з 6 березня 2019 року.