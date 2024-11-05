Энергосистема сбалансирована, но следует экономить в вечерние часы - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, но требует рационального использования электроэнергии с 17:00 до 22:00. За сутки восстановлено электроснабжение для почти 21 тысячи потребителей.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, но требует рационального использования электроэнергии в вечерние пиковые часы, запланирован импорт из 5 соседних стран, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Детали
«Энергосистема пока остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии», - указали в Минэнерго.
За прошедшие сутки, как отмечается, энергетики восстановили питание для 20 972 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 2150 МВт*ч и мощностью 395 МВт.