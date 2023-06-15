Энергосистема после включения в работу еще одного блока АЭС вышла на резерв мощности

Генерация

Вчера на одной из АЭС Украины на 20 дней раньше положенного срока вышел из ремонта энергоблок, который добавил энергосистеме 1000 МВт мощности.

"Всего за минувшие сутки атомная генерация выработала почти половину потребленной электроэнергии, энергосистема работает с резервом мощности. Генерация полностью покрывает потребности потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Продолжается самая масштабная за время независимости ремонтная кампания в энергетике, которая проходит в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

Гидрогенерация, как сообщается, производит меньше электроэнергии, чем планировалось. "Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями. Специалисты Укргидроэнерго совместно с экспертами Минэнерго ищут технические решения, которые позволят обеспечивать устойчивую работу этих станций в условиях пониженного уровня воды. Другие станции Днепровского каскада работают в плановом режиме", - говорится в сообщении.

На юге страны продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. Энергетики в Херсонской области запитали 2 населенных пункта и более 800 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. В Николаевской - запитали более 600 потребителей, 2 населенных пункта полностью, 2 – частично.

Всего в Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными 1 населенный пункт полностью и 7 – частично, в Херсонской области – 4 населенных пункта. В городе Херсон без света - более 14 тыс. потребителей.

Ситуация в прифронтовых областях

Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры из-за обстрелов в Донецкой, Сумской областях. В Харьковской области из-за обстрелов повреждены распределительные сети - без света остались более 9 тысяч потребителей.

Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Херсонской, Запорожской, Черниговской областях. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. За сутки удалось вернуть свет для почти 5 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Сумской и Херсонской областях.

Ситуация в регионах

Во Львовской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. Во время работы на подстанции работник ремонтной бригады, мужчина 1996 г. р. потерял сознание. Поражение током не было зафиксировано. На место происшествия выехала скорая помощь. Спасти жизнь не удалось. Причины и обстоятельства несчастного случая выясняются.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 345 МВт*ч. Экспорт отсутствует, указали в Минэнерго.