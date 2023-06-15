Енергосистема після включення в роботу ще одного блоку АЕС вийшла на резерв потужності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Атомна генерація після виходу ще одного блоку АЕС з ремонту виробила майже половину спожитої електроенергії, система працює з резервом потужності, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Генерація
Учора на одній з АЕС України на 20 днів раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності.
"Загалом за минулу добу атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, енергосистема працює з резервом потужності. Генерація повністю покриває потреби споживачів", - повідомили у Міненерго.
Триває наймасштабніша за часи незалежності ремонтна кампанія в енергетиці, яка відбувається в межах підготовки до нового опалювального сезону.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
Гідрогенерація, як повідомляється, виробляє менше електроенергії, ніж планувалось. "Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями. Фахівці Укргідроенерго спільно з експертами Міненерго шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати сталу роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води. Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі", - сказано у повідомленні.
На півдні країни триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики на Херсонщині заживили 2 населених пункти та понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. На Миколаївщині заживили понад 600 споживачів, 2 населених пункти повністю, 2 – частково.
Загалом у Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими 1 населений пункт повністю та 7 – частково, в Херсонській області – 4 населених пункти. У місті Херсон без світла - понад 14 тис. споживачів.
Ситуація у прифронтових областях
Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Донецькій, Сумській областях. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі - без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів.
Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для майже 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Сумській та Херсонській областях.
Ситуація у регіонах
У Львівській області стався нещасний випадок зі смертельним наслідком. Під час роботи на підстанції працівник ремонтної бригади, чоловік 1996 р. н. знепритомнів. Ураження струмом не було зафіксовано. На місце події виїхала швидка допомога. Врятувати життя не вдалося. Причини та обставини нещасного випадку з'ясовуються.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 345 МВт*год. Експорт відсутній, вказали у Міненерго.